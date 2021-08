9/11 ©IPA/Fotogramma

Agosto "molto positivo" per il 15,6% del campione di ristoratori e gestori di bar e spiagge, con "ottime performance" sulla costiera ligure e adriatica, in Salento e Sicilia orientale. Andamento come nel 2020 per il 25% del campione consultato in particolare nel Nord della Sicilia, Sud della Sardegna, costa laziale e montagne bellunesi. Nel resto delle principali destinazioni turistiche (spiaggia, montagna e lago) giudizio "positivo" per il 46,9% dei gestori