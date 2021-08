8/15 ©Ansa

Ma quali sono state le destinazioni più gettonate? Il mare è la meta preferita, in crescita il turismo di montagna e quello di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane. Crolla la presenza in città. Molti italiani hanno scelto di andare in ferie in casa, sfruttando i secondi appartamenti di proprietà oppure quelli di amici e parenti, altrettanti hanno optato per hotel, pensioni e agriturismi, con poche camere e in aree poco frequentate. In linea la scelta di vacanze all’aria aperta in camper o campeggio