Estate 2021, torna il pranzo al sacco: dall'insalata alle lasagne

Nell'estate 2021 è tornato in auge il pranzo al sacco in spiaggia, in montagna o in riva al lago, con il desiderio di mantenere il distanziamento per l'avanzare estivo dei contagi. È quanto emerso da un'indagine condotta da Coldiretti/Ixè, che ha stilato la classifica dei cibi al sacco più consumati dagli italiani in questi mesi di emergenza coronavirus. I risultati della ricerca segnalano un cambiamento nelle preferenze degli italiani, con un maggiore consumo di cibi leggeri e freschi, a discapito delle ricette più radicate della tradizione popolare, come la frittata di verdure e la parmigiana, che comunque rimangono nella top ten. La maggior parte degli italiani (il 29%) porta in spiaggia insalata di riso, di pollo o di mare e solo il 6% le classiche lasagne.