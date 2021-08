Estate 2021, 12 libri per bambini da 0 a 12 anni

Per riposarsi tra una nuotata e l’altra, ma anche tra una passeggiata e l’altra, cosa c’è di meglio di un buon libro? Ecco 12 proposte per i più piccoli che non possono mancare nella vostra valigia! Buone vacanze e buona lettura

Un cavallo parcheggiato in un maneggio pieno di cavalli obbedienti e perfettini. Per Noè è davvero una tragedia! E per di più deve portare in groppa Gina per una escursione (Tarzan Musolungo). Animali che d’estate rimangono soli in città oppure affidati a mani certamente meno amorevoli dei propri padroncini. E allora che fare? Più o meno quello che succede ad uno stormo di uccellini bellissimi e abituati a ricevere complimenti. Fin quando arriva un terribile temporale. (I dispettosi)

A volte però sono gli umani a nascondere un segreto. Come Charlie che sa trasformarsi in qualunque animale. Gli succede quando è in ansia, ovvero quando c’è qualcosa che lo preoccupa. Altro dettaglio: la sua vita è piena zeppa di imprevisti! (Charlie diventa un pollo).

Avete mai assaggiato un gelato al fango? L’ha inventato Gigi, Gigi delle caverne. E’ bravissimo nelle invenzioni e per quetso è stimatissimo nel villaggio. Ma non fila sempre tutto liscio… (Gigi delle caverne).

Dieci racconti in dieci epoche diverse, dai primi del secolo allo sgomento per la caduta delle Torri Gemelle. In tutte le storie ci sono adolescenti illuminati dal sentimento più puro che è il primo amore (Racconti d’estate).