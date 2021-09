Lazio, Zingaretti: “Da prossima settimana si parte con terza dose”

I primi a riceverla saranno coloro che hanno subito un trapianto. “Continuiamo a mettere in sicurezza la vita e il futuro”, scrive il presidente della Regione in un tweet

Dalla prossima settimana il Lazio partirà con la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid. Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, tramite un tweet. "Dalla prossima settimana iniziamo con chi ha ricevuto un trapianto e che sarà contattato dal sistema sanitario regionale - scrive -. Continuiamo a mettere in sicurezza la vita e il futuro", conclude Zingaretti. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha poi spiegato che, come reso noto dal ministro Speranza, "nei primissimi giorni della prossima settimana verrà pubblicata la circolare con le specifiche delle persone con fragilità immunitaria da cui partiremo con la somministrazione della terza dose". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).