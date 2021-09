12/12 ©IPA/Fotogramma

L’Istituto Superiore di Sanità nel “Rapporto indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” ha indicato i test salivari come strumento per tutelare lo svolgimento delle lezioni in presenza. Non bisogna però fare confusione: i test a cui si riferisce il documento sono i salivari molecolari, e non gli antigenici