Covid, Speranza: "Più vaccini per evitare nuove restrizioni"

O si rafforza ancora la campagna vaccinale, o si è costretti a immaginare che a un certo punto bisognerà usare misure del passato. Il messaggio arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza che, in un colloquio con il Corriere della Sera, spinge sulla necessità di controllare la diffusione del virus anche per evitare di dover immaginare nuove chiusure. "Sto dicendo che i vaccini salvano la vita delle persone - spiega - In pandemia la coperta rischia di essere corta, o la tiriamo con forza dalla parte dei vaccini o dovremo immaginare nuove chiusure" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).