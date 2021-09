Covid, dalle cure domiciliari ai farmaci: a che punto siamo

10/14 ©Ansa

Gli anticorpi monoclonali vanno somministrati nelle prime fasi della malattia, per via endovenosa, e sono indicati in particolare per i pazienti a rischio di forme gravi (cardiopatici, diabetici, ipertesi, soggetti fragili in generale). Secondo l’ultimo report Aifa, i monoclonali sono stati somministrati in Italia a 8.434 pazienti. Nella maggior parte dei casi sono stati utilizzati i mix di Eli-Lilly e Regeneron/Roche