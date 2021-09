Decreto Infrastrutture, parcheggi ‘rosa’ e Alitalia: ecco le novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il dl che contiene misure per migliorare i servizi di trasporto e per agevolare gli investimenti in infrastrutture. Introduce gli "stalli rosa", incentivi per consentire la sosta gratuita disabili all'interno delle strisce blu, posti riservati per i veicoli elettrici. Istituito un centro di ricerca per migliorare la funzionalità del ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili