Pil, Istat: nel secondo trimestre +17,3% rispetto al 2020

Nel secondo trimestre del 2021 il Prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% nei confronti del secondo trimestre del 2020. Lo comunica l'Istat, confermando le stime preliminari. Il rialzo del +17,3% è il più alto su base tendenziale mai registrato dall'inizio delle attuali serie storiche, ovvero dal 1995: l'incremento deriva dal confronto con il punto di minimo toccato nel secondo trimestre dello scorso anno in corrispondenza dell'apice della crisi sanitaria. L’Istituto Nazionale di Statistica comunica poi che la crescita già acquisita del Pil per il 2021, ovvero la crescita del prodotto nel caso in cui nei prossimi trimestri ci fosse una variazione pari a zero, è del 4,7%.