2/10 ©Ansa

Il 'Rapporto Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da Sars-Cov-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)' è stato pubblicato sul sito dell'Istituto superiore di sanità e redatto dallo stesso Iss, ministeri della Salute e dell'Istruzione, Inail, Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19

Covid, test salivari per il rientro a scuola: a che punto siamo