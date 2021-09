Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 3 settembre. LIVE

Covid e obbligo vaccinale, ecco i Paesi che l'hanno già introdotto

Fino ad ora in Italia è previsto solo per il personale sanitario. Ma secondo quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, si potrebbe arrivare ad estenderlo a tutta la popolazione. Se in Europa l’obbligatorietà è in vigore solo per alcune categorie, in alcune nazioni del mondo è già stata adottata per tutti.