Obbligo vaccinale, Palù a Sky TG24: "Scelta razionale, ma serve legge"

"L'obbligo del vaccino" anti-Covid "è sicuramente un'opzione. Esiste già l'obbligo vaccinale in Italia per 11 vaccini.". Ora "sta alla politica assumersi la responsabilità di questa decisione. È una scelta razionale". Lo ha detto il presidente dell’Aifa e componente del Comitato tecnico scientifico Giorgio Palù, intervenendo a “Buongiorno” su Sky TG24 sull'obbligo vaccinale, a cui si è detto favorevole il premier Mario Draghi (COVID, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).