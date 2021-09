Alle 16.00 alla Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio parlerà, in particolare, di scuola, trasporti e green pass. Dopo il rientro dalle vacanze, sarà l'occasione per illustrare l'attività e i prossimi impegni del governo. Intorno alle 12.00 è iniziato il Consiglio dei Ministri

È attesa alle 16.00 la conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi alla Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi. Il premier parlerà, in particolare, di scuola, trasporti e green pass, i temi che sembrano essere più stringenti anche in vista del ritorno in classe in presenza degli studenti il 13 settembre nella gran parte delle regioni italiane. Intanto, intorno alle 12.00, è iniziato il Consiglio dei Ministri (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL COVID-19).