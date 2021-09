10/12 ©Ansa

La città di New York si appresta, prima in tutti gli Stati Uniti, a chiedere ai propri cittadini il certificato di vaccinazione per l'ingresso in luoghi al chiuso come palestre e ristoranti, sia per i clienti sia per i dipendenti. New York chiederà anche a tutti gli operatori sanitari “a contatto con il pubblico” di vaccinarsi obbligatoriamente a partire da settembre