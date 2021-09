18/18 ©Ansa

Taxi - Regole precise anche per taxi e Ncc fino a 9 posti: raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili, con il passeggero che non può occupare il posto vicino al conducente. Inoltre, nelle vetture omologate per il trasporto fino a cinque persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri, mentre in quelle omologate per il trasporto di sei o più persone non più di due passeggeri per ogni fila di sedili. Le limitazioni non si applicano nel caso di conviventi o congiunti