Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 3 settembre

I tamponi giornalieri effettuati sono 296.394, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è al 2,3%. Le vittime sono 129.410 in totale, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 556 (+1), con 42 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 4.559.970

Sono 6.735 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 6.761 ), a fronte di 296.394 tamponi giornalieri effettuati (ieri 293.067). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,3% (come il giorno precedente). Sono 58 le vittime registrate. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 556 (+1), con 42 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 3 settembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.559.970. Le vittime in totale sono 129.410. I guariti sono un totale di 4.293.535. I ricoverati con sintomi sono 4.164 (-41). Sono invece 132.305 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 84.928.897 - di cui 57.475.534 processati con test molecolare e 27.453.363 con test antigenico rapido -, in aumento di 296.394 rispetto al 2 settembre. Le persone testate sono finora 32.736.593, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo comunica che il decesso comunicato in data odierna si riferisce ai giorni precedenti. La Regione Calabria riporta che tra i decessi comunicati 2 sono avvenuti in data 25/08/2021 e in data 26/08/2021. La Regione Campania comunica che 3 dei deceduti registrati in data odierna sono riferiti ad un periodo superiore alle ultime 48 ore. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Lazio comunica che degli 8 decessi comunicati, 3 si riferiscono al mese di Aprile 2021. La Regione Molise riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un caso duplicato.

La Regione Sicilia comunica che tra i decessi comunicati in data odierna n. 2 sono deceduti il 03/09/21, n. 6 il 02/09/21, n. 12 il 01/09/21 e n. 1 il 03/08/21.