La soglia di occupazione dei posti letto in terapia intensiva del 10% e quella dell'area medica del 15% sono due dei parametri che fanno sì che le regioni italiane passino dalla zona bianca a quella gialla (come già accaduto per la Sicilia). Secondo gli ultimi dati disponibili, proprio i numeri della Sicilia superano ancora la soglia fissata sia per quanto riguarda le rianimazioni sia per i ricoveri ordinari. A rischio ci sono Sardegna, Toscana e Calabria

