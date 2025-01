Esplosione a Catania, crollata palazzina di 3 piani: maxi fuga di gas

Una palazzina di tre piani è crollata a Catania. Ne danno notizia i vigili del fuoco che stavano intervenendo per una fuga di gas dalla rete cittadina nel quartiere di san Giovanni Galermo dove si è verificata un'esplosione. "Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione. Sul posto vi sono squadre

di ricerca e soccorso e cinofili", affermano i vigili del fuoco. Il boato è stato avvertito a distanza. La strada era già interdetta al traffico veicolare e stavano operando anche due squadre dell’azienda del gas per ricercare l’origine della perdita. Al momento non si hanno notizie di eventuali feriti.