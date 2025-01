Apre la bombola del gas e la fa esplodere: morto 74enne nel Padovano

Un cittadino romeno di 74 anni è morto carbonizzato dopo aver innescato un'esplosione, con un conseguente incendio, aprendo il gas di una bombola da 25 chilogrammi e usando un accendino. L'episodio è avvenuto a Villafranca Padovana (Padova). Le fiamme si sono propagate a parte del condominio, composto da tre appartamenti. Sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco Padova i quali, dopo aver messo in sicurezza l'edificio, hanno rinvenuto il corpo carbonizzato sotto le macerie del soffitto della cucina. Con l'uomo vivevano fglia e nipote, che sono rimaste parzialmente ferite dall'esplosione e sono state trasportate al pronto soccorso di Padova, non in pericolo di vita. Il sindaco di Villafranca Padovana si è adoperato per trovare una collocazione ad altri sette residenti del condominio, rimasti illesi.