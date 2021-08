11/11 ©Ansa

In vista della ripartenza della scuola e delle attività lavorative, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha poi parlato delle linee guida per il trasporto pubblico locale: "Nessuno ha mai pensato che servisse un controllore per ogni autobus, ma come abbiamo scritto nelle linee guida, immaginiamo il controllo a terra, magari a campione"