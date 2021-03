Il ritorno di Michael C. Hall nei panni di Dexter è atteso, su “Showtime”, per l’autunno del 2021

I fan di “ Dexter ” non vedono l’ora di poter apprezzare nuovamente Michael C. Hall nei panni del celebre serial killer giustiziere. Il titolo di “Showtime” è stato uno dei più seguiti degli anni Duemila, generando non poche polemiche sul web nelle ultime stagioni, al di sotto delle aspettative. Particolare delusione è stata generata negli appassionati dal finale di serie, al quale ora si potrà porre rimedio.

Sembra infatti proprio questo l’obiettivo del revival dello show. Dexter è pronto a tornare dal "regno dei morti". Tutti quelli che lo conoscevano lo ritengono ormai defunto, ma la realtà è ben diversa. L’uomo ha deciso di autopunirsi per tutto ciò che è accaduto, rintanandosi in una vita infelice, lontano dai pochi affetti rimastigli a questo mondo, come suo figlio.

Difficile pensare, però, che i fan possano accontentarsi di un ritorno limitato a una singola stagione. È accaduto anche con “A Year in the Life”, revival di “Gilmore Girls”, del quale gli appassionati vorrebbero fortemente un seguito. In merito si è espresso Michael C. Hall, che non ha escluso la possibilità di far proseguire il progetto.

Dexter, revival: cosa sappiamo

Lo sceneggiatore Clyde Phillips ha reso chiaro un concetto. La serie revival sarà un nuovo punto di partenza. L’idea non è quella di proporre una stagione nove, particolarmente legata al ciclo precedente. Impossibile recidere il cordone, non del tutto almeno, ma si guarderà al futuro. Nuovi personaggi, storie e omicidi: “Sono trascorsi molti anni da quando lo show è andato in onda per l’ultima volta. I nuovi episodi rifletteranno il tempo trascorso. Per quanto riguarda il finale, abbiamo la chance di scriverne uno migliore. Un’opportunità per farlo bene”.

Sottolineare l’importanza del tempo trascorso ha fatto riflettere i fan sulla possibilità di vedere sul set Harrison Morgan, il figlio di Dexter. Questi è stato cresciuto da Hannah, fuggita insieme a lui dopo aver scoperto della morte in mare del suo deviato amore. Il giovane potrebbe sentire dentro di sé le stesse pulsioni del padre. Il suo arrivo nello show potrebbe offrire barlumi di speranza per una seconda stagione revival. A oggi, però, non c'è ancora nulla di definito.

Per il momento sappiamo che l’azione si svolgerà nella cittadina di Iron Lake. Tutti qui amano Kurt Caldwell, uomo in grado di farsi tutto da solo. È un po’ il sindaco ufficioso della comunità. La stragrande maggioranza è dalla sua parte, sempre. I pochi che non lo vedono di buon occhio, invece, vanno incontro a un’orrenda fine. Dexter vede in lui un terrificante serial killer da fermare a ogni costo. Non sarà facile, però, ottenere le prove e far crollare la maschera che questi è riuscito a crearsi.

