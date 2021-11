Dexter New Blood, da oggi su Sky e NOW la nuova serie. FOTO

2/8

Arriva il 10 novembre in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW con un episodio a settimana, a distanza di 9 anni dal finale di serie del 2013, DEXTER: NEW BLOOD, che riporta sul piccolo schermo Micheal C. Hall, amatissimo protagonista della serie madre ancora nei panni di Dexter Morgan

Dexter, la guida di Micahel C. Hall in attesa di New Blood