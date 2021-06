Dexter, Michael C. Hall parla del finale odiato dai fan

In onda per otto stagioni, dal 2006 al 2013, “Dexter” è stata una delle serie TV più amate e odiate degli anni Duemila. I fan hanno sempre adorato l’interpretazione offerta da Michael C. Hall , decisamente meno le scelte di scrittura. Il finale dello show ha portato a lunghe discussioni e, in generale, è alquanto complicato individuare un fan che abbia apprezzato la chiusura scelta.

Tutto ciò ha portato all’annuncio di una serie revival. Nuovi personaggi e luoghi, così da mostrare la vita di Dexter dopo aver finto la propria morte. Prova a rigare dritto ma gli istinti omicidi sono sempre lì in agguato. Intervistato da “Digital Spy”, Michael C. Hall è tornato a parlare di quella conclusione a dir poco sfortunata, che non si riduce al solo ultimo episodio ma all’intera stagione. Ecco le sue parole: “Credo lo show sia terminato in maniera sconcertante per alcuni, mentre altri si sono davvero infuriati. Ha però posto le basi per tornare e rispondere in maniera definitiva a cosa diavolo fosse successo. Appoggio la sua scelta finale ma per quanto riguarda l’esecuzione, posso dire che a quel tempo stavamo tutti correndo troppo ”.

Dexter, revival: cosa sappiamo

Michael C. Hall ha spiegato come manchino cinque settimane al termine della nuova serie revival di “Dexter”, della quale sono stati forniti alcuni teaser trailer intriganti. Si terrà conto del tempo trascorso ma non ci si guarderà indietro più di tanto. Qualcuno però già ipotizza un finale di stagione con richiamo a Harrison, suo figlio: “Non riprenderemo dal giorno dopo il finale. È come se fosse passato tanto tempo per lui quanto per noi”.

Clyde Phillips torna come showrunner e ha già spiegato come non vi sia l’intenzione di cancellare il finale della serie originale. Questo equivarrebbe a tradire il pubblico. Le scelte fatte avranno un peso sulla nuova vita di Dexter.