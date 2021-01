Dexter, ecco il cast del revival e dove sarà ambientato

Le riprese del revival di “ Dexter ” non hanno ancora avuto inizio, ma i fan stanno ricevendo, settimana dopo settimana, svariati aggiornamenti di grande interesse. Stando a quanto riportato da “TVLine”, i nuovi episodi saranno ambientati nell’ Upstate New York , ovvero l’area a nord della città di New York. Il luogo preciso è però fittizio, ovvero Iron Lake .

Le riprese verranno effettuate in Massachusetts, con l’avvio dei lavori sul set in programma per il mese prossimo. Nuove informazioni sono state inoltre rilasciate in merito al cast posto al centro di questa nuova stagione.

Al centro della nuova storia narrata vi saranno Michael C. Hall e Clancy Brown. I due interpreteranno rispettivamente Dexter e il villain Kurt Caldwell. Stando a quanto riportato da “Deadline”, ecco chi affiancherà i due negli episodi ancora da girare:

Julia Jones

Alano Miller

Johnny Sequoyah

Jack Alcott

Jones interpreterà il ruolo di Angela Bishop. Si tratta del capo della Polizia di Iron Lake. Il primo ad appartenere ai nativi americani. Sequoyah sarà invece Audrey, figlia ostinata e sfacciata di Bishop. A Miller è affidato il ruolo di un sergente del dipartimento di Polizia di Iron Lake che, nel tempo libero, fa l’allenatore di wrestling nel liceo locale. Alcott è invece Randall, al centro di un incontro molto significativo con Dexter.



Dexter, cosa sappiamo

Nessuna informazione è stata fornita al pubblico in merito alla trama. Ciò che sappiamo è che lo showrunner Clyde Phillips intende ripartire da zero. Nulla del passato verrà modificato. Non si è trattato di un sogno, ha spiegato, anche se molti fan vorrebbero poter cancellare la stagione conclusiva del 2013: “Non vogliamo che questa sia la stagione nove di ‘Dexter’. Sono passati molti anni e lo show rifletterà tutto questo. I nuovi episodi non somiglieranno al finale originale. Si tratta di una grande chance per scriverne uno nuovo, facendolo bene”.

Michael C. Hall si è detto molto emozionato per questo ritorno a distanza di tanti anni: “Le persone hanno ritenuto quella conclusione insoddisfacente. C’è sempre stata la speranza che, prima o poi, emergesse una storia che valesse la pena di raccontare. Faccio parte di quel gruppo di persone che si sono chieste cosa fosse successo a quel ragazzo”.

Le principali informazioni che sono giunte riguardano il villain, Kurt Caldwell. Questi è la rappresentazione del sogno americano. Partito da poco o nulla, è riuscito a farsi strada nel mondo, divenendo un cittadino adorato nella sua Iron Lake, dov’è considerato come un sindaco ufficioso. Tutti lo adorano e chi non la pensa così è suo nemico, il che svela un lato oscuro terrificante. Dexter si ritroverà a fare i conti con un nuovo serial killer. Un uomo potente e abile nel celare il suo vero animo, al pari del Trinity Killer e Miguel Prado.