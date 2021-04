Dexter revival, il nuovo teaser trailer della nona stagione

Il teaser conferma il ritorno alla propria natura di Dexter, mostrando la sua prima vittima e un sorriso inquietante e divertito Condividi:

Continuano le riprese del revival di “Dexter”, che i fan non vedono l’ora di poter apprezzare. Michael C. Hall è tornato a calarsi nei panni del celebre serial killer. Un nuovo tentativo per riuscire a concludere al meglio la storia, allontanandosi da quanto fatto nel finale originale, che ha insoddisfatto pubblico, critica e cast.

"Showtime" ha diffuso un nuovo teaser trailer dello show. Si tratta, per così dire, di una versione estesa di quello mostrato pochi giorni fa. Nel primo si vedeva un panorama innevato, con un'accetta conficcata in un ceppo di legno. A rendere speciale il filmato era la voce del protagonista, felice d'essere tornato alla propria natura. Lo scenario è lo stesso. Un paesaggio innevato a nord di New York. Dexter se ne sta al caldo all'interno di una baita. La telecamera mostra però un riflesso decisamente chiaro attraverso la finestra. Si tratta della sua prossima vittima, intrappolata secondo l'ormai noto modus operandi del protagonista, che se la ride, felice d'essere tornato quello di un tempo. Decisamente intrigante la scelta musicale, con una cover di "Please Don´t Let Me Be Misunderstood" che rende il tutto molto ironico: "He's just a soul whose intentions are good".