Dexter revival, Jennifer Carpenter tornerà nei panni di Debra

Jennifer Carpenter sarà tra gli attori del revival di Dexter, anche se il suo personaggio, Debra , è deceduto nel finale rilasciato nel 2013. Una morte tormentata, che angustierà il fratellastro anche in questa nuova stagione. La sua presenza nel cast era già stata percepita dai fan, a causa di un post condiviso su Instagram dalla Carpenter a maggio, in cui esibiva un outfit simile a quello del suo personaggio.

Secondo alcune indiscrezioni, Deb dovrebbe rientrare in scena esattamente come Arthur Mitchell, ovvero Trinity Killer. John Lithgow ha spiegato d’aver partecipato alle riprese per una sola giornata e che nelle nuove puntate si farà riferimento ad alcuni avvenimenti precedenti la serie stessa: “Tutti i fan sono a conoscenza della morte del mio personaggio. Quindi è evidente che sarò presente in una sorta di flashback. Posso solo dire che è stato stupendo tornare nella gang insieme a Michael C. Hall, Jennifer Carpenter e Clyde Phillips.”