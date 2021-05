Dexter, il revival, il nuovo teaser trailer

Dexter ha una nuova vita ben lontano da quelli che sono stati i suoi affetti, per quanto questa parola possa avere un reale significato per lui, o magari uno che si avvicini al nostro. Ha finto la propria morte ed è ripartito da zero.

Sono queste le premesse del revival dell’amata serie TV con protagonista Michael C. Hall . Showtime ha deciso di offrire ai fan svariati mini teaser, dando il via a una marcia che porterà al lancio di un vero e proprio trailer, prima di poter gustare i nuovi episodi nel prossimo autunno.

Il nuovo teaser trailer distribuito via social lo mostra in giro per la cittadina nella quale si è trasferito. Così come in passato, tutti vedono in lui una persona affidabile e rassicurante, forse leggermente bizzarra. È però riuscito, pare, a trovare il giusto spazio all’interno della comunità. Impossibile però utilizzare il suo vero nome, Dexter Morgan, legato a doppio filo a fin troppe indagini. Benvenuto Jimmy Lindsay che, come si vede nel filmato, continua ad avere una certa passione per i coltelli.

Dexter, revival: le anticipazioni

Michael C. Hall si era così espresso in merito alla nuova stagione revival: “Avremo modo di vederlo in un contesto del tutto differente. Chissà come ci si sente. È stato interessante capire come realizzare tutto questo. Ho pensato fosse giunto il momento di scoprire ciò che gli è realmente accaduto”.

I fan attendono l’arrivo di 10 episodi, con un cast che vanta i seguenti nomi:

Clancy Brown

Julia Jones

Alano Miller

Jamie Chung

Johnny Sequoyah

Oscar Whalberg

Jack Alcott

Michael Cyril Creighton

Per quanto concerne la trama, ciò che sappiamo è che Dexter si ritroverà faccia a faccia con un nuovo rivale molto potente e subdolo. Si tratta di Kurt Caldwell, sindaco ufficioso della cittadina di Iron Lake. Tutti lo amano e chi non lo fa si ritrova a scoprire il suo lato oscuro. Dexter vede in lui un pericoloso personaggio da fermare a ogni costo, punendolo sul proprio tavolo.