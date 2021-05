Dexter, svelato il nuovo nome del protagonista: addio Dexter Morgan

Un breve teaser svela la nuova identità dell’amato killer interpretato da Michael C. Hall, che tornerà sugli schermi in autunno Condividi:

Lentamente i fan di “Dexter” continuano a ricevere anticipazioni sulla nuova stagione dello show con protagonista Michael C. Hall. Vincente la strategia social di Showtime, che propone, di tanto in tanto, dei micro teaser atti a svelare qualche dettaglio ulteriore.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a maggio Sappiamo che il noto serial killer dal codice etico è ancora in attività. Dopo un periodo d’astinenza è tornato a dar sfogo alla propria natura. In un filmato precedentemente rilasciato lo si vede, infatti, ammirare la neve tra gli alberi all’interno di una casa in legno. Sul vetro però è chiaro il riflesso della sua prossima vittima, che si agita ed è impossibilitata a liberarsi.

approfondimento Dexter revival, il nuovo teaser trailer della nona stagione Il mondo però ritiene che Dexter Morgan sia morto in mare, a bordo della sua imbarcazione. Impossibile per lui sfruttare quell’identità per farsi una nuova vita ben lontano da casa. I fan si aspettavano dunque un altro nome in arrivo, per quanto sia difficile allontanare da sé la tentazione di chiamarlo sempre e soltanto Dexter. Il nuovo video diffuso sui social mostra un cartellino da dipendente. Ecco dunque Jim Lindsay e il suo sorriso rassicurante.