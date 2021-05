Dexter, i nuovi episodi prossimamente su Sky. VIDEO

L’appuntamento da non perdere per nessun motivo al mondo è prossimamente su SKY e NOW

Un’inquadratura che si allarga pian piano lasciando spazio al protagonista che chiude il filmato guardando fisso in camera. Dopo la notizia rivelata nei mesi scorsi, Showtime ha pubblicato il teaser annunciando l’arrivo della serie prossimamente su SKY e NOW.

Dexter, la produzione e il cast

Dexter 9: James Remar rivela che non ci sarà il cast originale

Dal debutto nel 2006 al successo mondiale, Dexter si è rivelata una delle serie più amate dal pubblico in ogni angolo del pianeta.

Gary Levine, President of Entertainment, Showtime Networks Inc, ha parlato della decisione di riportare sullo schermo il personaggio d Dexter Morgan:“Dexter è una serie così speciale, per milioni di fan e per Showtime, poiché questo show dirompente ha aiutato il nostro network a tracciare la strada molti anni fa. Avremmo rivisitato questo personaggio unico solo se avessimo potuto trovare una visione creativa che valesse veramente questa serie brillante e originale. Sono felice di dirvi che Clyde Phillips e Michael C. Hall l’hanno trovata”.

Inoltre, Showtime ha rivelato anche i nomi di alcuni attori entrati a far parte del cast, ovvero Julia Jones (che sarà Angela Bishop, la prima nativa americana a capo della polizia della sua città, Iron Lake), Alano Miller (che sarà Logan, un sergente del dipartimento di polizia di Iron Lake e l'assistente allenatore di wrestling del liceo locale), Johnny Sequoyah (che sarà Audrey, la tosta figlia adolescente di Angela), e Jack Alcot (che sarà Randall, un uomo con cui Dexter ha un incontro significativo). Non ci sono invece informazioni in merito alla trama, dunque non ci resta che attendere!