Dexter 9: James Remar rivela che non ci sarà il cast originale

L'attore che interpretava Harry Morgan, il padre adottivo del serial killer attorno la cui doppia identità ruota tutto lo show, ha rivelato che nella nuova stagione non ci sarà nessuno degli interpreti del cast originale. Eccezion fatta per il protagonista, ancora impersonato da Michael C. Hall

James Remar, l'attore che interpretava il personaggio di Harry Morgan in Dexter , ha dichiarato che nessuno dei nomi del cast originale della serie sarà sul set della nuova stagione. Eccezion fatta per il protagonista, ancora una volta impersonato da Michael C. Hall, nessun altro membro della "vecchia squadra" risponderà all'appello quando verrà dato il primo ciak. Benché tutto il cast originale volesse partecipare, come ha spiegato l'attore. Remar interpretava il padre adottivo del protagonista e, benché il suo personaggio sia morto nella prima stagione, il suo ruolo è stato ricorrente in tutti i capitoli successivi, riapparendo in svariati flashback e anche nel monologo interiore di Dexter Morgan, il "ritornello" che fa da accompagnamento a tutta la serie.

Michael C. Hall ancora protagonista



Michael C. Hall tornerà a vestire i panni insanguinati dell'ormai iconico serial killer dalla doppia identità (di giorno tecnico forense nell'analisi delle tracce ematiche, un agente della scientifica impegnato a decifrare i segni di violenza nei casi di omicidio e "di notte" omicida lui stesso. Per questo motivo conosce il mestiere più di qualsiasi altro, dato che ha un'esperienza a 360° riguardo gli "schizzi di sangue").

Insieme a lui, Showtime ha confermato nel cast Jamie Chung e Clancy Brown, quest'ultimo nel ruolo di antagonista principale, Kurt Caldwell.

Per adesso nessun membro del cast originale al di fuori di Hall è stato ancora annunciato. E secondo quanto sostiene James Remar, nessunodi loro verrà annunciato poiché i nomi che componevano il cast originale non torneranno a recitare in Dexter 9.



L'attore che ha dato i natali al padre di Dexter lo sostiene in un video postato dal regista, sceneggiatore e attore Ahmed Naït-ali. Per rispondere a lui, Remar ha inviato un videomessaggio in cui spiega di non essere a conoscenza dei piani di Showtime per quanto riguarda il revival della serie ma che sa che il cast originale non ci sarà.

L'attore ha ribadito che lui e i colleghi avrebbero voluto tornare ma non sono stati contattati dalla produzione.