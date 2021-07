Dexter: New Blood, il teaser trailer del revival: data d’uscita

Showtime ha diffuso il teaser trailer ufficiale di Dexter: New Blood, la nona stagione della serie in arrivo il 7 di novembre. Condividi:

Il canale Showtime ha rilasciato il primo teaser trailer ufficiale di Dexter: New Blood, la nona stagione della serie tv che ha per protagonista l’attore Michael C. Hall. La data di uscita prevista per la miniserie è il 7 novembre 2021. “Wow, fai attenzione!” Dice Dexter nel teaser trailer a un personaggio misterioso che gioca con un coltello. “Hai un problema con questo?” Gli fa eco. La risposta di Dexter ci proietta in un nuovo scenario, a tratti ironico: “Sì, è qualcosa che ha a che fare con il sangue.”

Curiosi di scoprire il teaser trailer di Dexter: New Blood? Eccolo!

Dexter: New Blood, la trama La miniserie sarà formata da 10 episodi che verranno diffusi dal canale Showtime a partire dal 7 di novembre prossimo. Le puntate narreranno la nuova vita di Dexter nella città di Iron Lake. Dexter: New Blood è ambientato 10 anni dopo la fine dell’ottava stagione e mostra il protagonista alle prese con una nuova e inaspettata vita apparentemente tranquilla, a Iron Lake, una cittadina di New York in netto contrasto con la caotica Miami. Il protagonista sembra essersi lasciato dietro alle spalle tutti i terribili delitti commessi e le vicende dal sapore cruento che lo hanno visto in prima fila negli anni passati. Nella nona serie, infatti, Dexter si farà chiamare Jimmy e condurrà un’esistenza sobria e spensierata. Sempre allegro e sorridente, Dexter si ritroverà ad un tratto ad affrontare un evento scatenante che lo porterà a commettere un nuovo omicidio, facendo riemergere la sua personalità oscura. L’ago della bilancia sarà Kurt Caldwell, un uomo ricco e molto potente di Iron Lake, proprietario di una stazione di servizio ma riconosciuto da tutti come il Sindaco non ufficiale della zona.