Dexter: New Blood, il Runaway Killer è ispirato a una storia vera

Non mancano le differenze ma l’ispirazione per il villain di Dexter: New Blood è un serial killer attivo tra gli anni ’70 e ’80 in Alaska Condividi

Il 7 novembre 2021 ha fatto il proprio esordio Dexter: New Blood, serie revival del famoso show con protagonista Michael C. Hall, visibile su Sky Q e NOW Smart Stick. Il celebre serial killer non è morto, come mostrato nel finale della serie regolare. Si è rifatto una vita ben lontano da Miami ma il suo passato tornerà a tormentarlo. In questa nuova storia proposta al pubblico c’è un nuovo villain, noto come Runaway Killer, ispirato a un vero serial killer.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO Va da sé che da qui in poi occorra sottolineare Spoiler Alert. Anche Dexter, come chiarito nel sesto episodio, Troppi sandwich al tonno, si è reso conto di come vi sia un assassino seriale a Iron Lake. Il suo modus operandi prevede l’offrire ospitalità a giovani donne in viaggio o senza fissa dimora. Queste vengono bloccate nel mini appartamento in cui trovano riparo, per poi essere liberate di colpo. In fuga per salvarsi, si ritrovano nel mirino di Kurt, che le abbatte con il suo fucile come animali da cacciare. In seguito sfrutta poi sostanze chimiche e mediche per trattare i corpi e imbalsamarli.