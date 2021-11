Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO

18/18 ©Disney

The Book of Boba Fett (Disney Plus - visibile anche su Sky Q e tramite app su Now Smart Stick): dal 29 dicembre. Genere: Avventura, Fantascienza. Trama: Dopo l’apparizione in The Mandalorian, Boba Fett fa il proprio ritorno a Tatooine, dove assume il controllo del vecchio territorio di Jabba the Hutt.

The Book of Boba Fett, nuovo trailer per la serie tv di Star Wars