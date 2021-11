The Book of Boba Fett, nuovo trailer per la serie tv di Star Wars

Ancora trenta secondi di immagini in anteprima per accrescere l'attesa del debutto della nuova serie live action dell'universo di “Guerre Stellari”. Il focus è sui personaggi principali Condividi

Il tono è epico come, del resto, si aspettano i fan dell'universo di “Star Wars”. Il nuovo mini-trailer di “The Book of Boba Fett” ha già scatenato i commenti in rete degli appassionati, in trepida attesa per il debutto della nuova storia le cui puntate saranno disponibili dal 29 dicembre su Disney Plus e visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



Il mini-trailer: The Reign approfondimento Star Wars, anticipazioni su The Book of Boba Fett Ha un titolo il nuovo mini-trailer di “The Book of Boba Fett”, trenta secondi di immagini inedite rese disponibili da Disney Plus, piattaforma su cui sarà distribuita la nuova storia originale a puntate, una chicca per i fan della saga di “Guerre Stellari”. “The Reign” - questo il titolo del mini-trailer - mostra rapidamente una panoramica dell'ambientazione della nuova avventura, le sabbie di Tatooine, territorio oggetto della disputa che coinvolgerà in prima persona il protagonista che dà il nome alla serie. C'è spazio ovviamente soprattutto per lui, nel mini-trailer: il leggendario Boba Fett, qui interpretato da Temuera Morrison, sessantenne attore neozelandese il cui personaggio aveva fatto la sua apparizione nella scena post-credit della serie “The Mandalorian”; lì, Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand (l'attrice Ming-Na Wen) facevano ritorno sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio una volta controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

L'ex mercenario, stando alle anticipazioni fatte dai produttori esecutivi della serie, sarà mostrato in una veste inedita: per gestire la criminalità organizzata dovrà ricorrere ad abilità diplomatiche prima sconosciute per poi tornare in azione mostrando il suo lato barbaro e violento.