Star Wars, tutti i nuovi film e le serie tv in uscita

Dalla terza stagione di The Mandalorian alla pellicola live action Rogue Squadron, passando per le serie dedicate a Obi Wan-Kenobi e Boba Fett, ecco i prossimi arrivi nella saga di Guerre Stellari

C’è grande fermento, in quella galassia molto lontana creata da George Lucas nell’ormai lontano 1977. E c’è grande fermento tra i fan della saga di Star Wars, che a partire dall’acquisizione da parte di Disney ha conosciuto una crescita esponenziale fra nuove trilogie, film spin-off e serie tv.

Tra inaspettati successi come Rogue One: A Star Wars Story, cult istantanei come la serie tv The Mandalorian e flop come Solo: A Star Wars Story, gli appassionati di Guerre Stellari hanno avuto di che gioire, discutere e litigare. Ma quanto abbiamo visto finora non è che solo l’inizio, perché per gli anni a venire Disney ha già in serbo una tabella di marcia serratissima di nuove uscite.

Tra arrivi imminenti e piani per un futuro ancora lontano, tra date di uscita già fissate e altre invece ancora difficili da inquadrare, quel che è certo è che il panorama è in continuo aggiornamento. Di seguito è riportato l'elenco dei nuovi film e serie tv di Star Wars in uscita nei prossimi mesi e nei prossimi anni.



R2D2 e C-3PO faranno ritorno nel film d'animazione Star Wars: A Droid Story - ©Disney

Star Wars, i film in arrivo Rogue Squadron (22 dicembre 2023) approfondimento Star Wars, rinviata la produzione di Rogue Squadron Per quanto riguarda i nuovi film di Star Wars in uscita, si hanno sì pochi dettagli, ma quantomeno delle date di uscita certe (o quasi, come vedremo fra poco), anche perché lo sbarco nelle sale cinematografiche richiede una certa pianificazione, soprattutto quando si parla di pellicole ad alto budget come quelle della saga di Guerre Stellari. Sulla trama di Rogue Squadron non sappiamo ancora niente, se non che racconterà di una nuova generazione di piloti stellari impegnati a dimostrare le proprie doti e a rischiare la vita in un’avventura ad alta velocità. C’è però già un nome per la regia, ed è quello di Patty Jenkins, già dietro la macchina da presa di Monster e dei film della DC Comics dedicati a Wonder Woman. Insomma, una certezza a livello qualitativo. Sono però sorti dei dubbi in merito alla fitta schedule di appuntamenti della regista, che secondo alcuni potrebbe far slittare la data di uscita.

Film Star Wars senza titolo (19 dicembre 2025) Al contrario che per Rogue Squadron, qui entriamo in territori ignoti e ci è concesso unicamente fare qualche congettura. Per questo, così come per il successivo film del franchise di Star Wars, in molti fanno i nomi alla regia di Kevin Feige e di Taika Waititi, entrambi ufficialmente al lavoro per riportare la saga su grande schermo. Per avere più informazioni in merito, però, non possiamo fare altro che attendere aggiornamenti dalla Disney.

Film Star Wars senza titolo (17 dicembre 2027) approfondimento Star Wars: Visions, il trailer della serie tv Per questo terzo film live action di Star Wars vale quanto detto sopra: non resta che portare pazienza e sperare di saperne di più man mano che le altre pellicole e serie tv del franchise arriveranno al cinema o in streaming.

Star Wars: A Droid Story (data da determinare) Accanto ai tre citati live action, è stato annunciato anche lo sviluppo da parte di Lucasfilm Animation con Industrial Light & Magic di un film d’animazione che sarà incentrato non tanto sugli umani e umanoidi della galassia di Star Wars, quanto sui droidi. Il protagonista sarà un nuovo personaggio artificiale, guidato nella sua impresa dai “veterani” C-3PO e R2Ds.

Tra le serie tv di Star Wars più attese c'è The Book of Boba Fett, spin off di The Mandalorian - ©Disney

Star Wars, le serie tv in arrivo The Book of Boba Fett (29 dicembre 2021) approfondimento The Book of Boba Fett, il trailer della serie Star Wars L’uscita più imminente nell’universo di Star Wars è la serie tv dedicata all’amatissimo cacciatore di taglie Boba Fett, per la quale ci sono già un trailer e una data di uscita ben precisa: il 29 dicembre 2021 lo show sarà in streaming su Disney+ e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Temuera Morrison e Ming-Na Wen riprendono i ruoli di Boba Fett e della mercenaria Fennec Shand dopo The Mandalorian. Alla regia dei vari episodi, in cui i due antieroi cercheranno di farsi strada nel territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt, troviamo registi di peso come Robert Rodriguez, Jon Favreau e Bryce Dallas Howard.

The Mandalorian 3 (2022 - data da determinare) La serie tv di Star Wars più attesa resta però sicuramente The Mandalorian, la cui terza stagione arriverà prossimamente su Disney+ e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. A breve, quindi, potremo seguire di nuovo le appassionanti avventure di Din Djarin, come sempre interpretato da Pedro Pascal.

Obi-Wan Kenobi (2022? - data da determinare) Sempre nel 2022 (seppure sulla data di uscita precisa ci sia qualche incertezza in più) un altro “pezzo da novanta” farà ritorno nell’arena: stiamo ovviamente parlando di Obi-Wan Kenobi, dopo la Trilogia Prequel interpretato ancora una volta da Ewan McGregor, che all’epoca con la sua prova aveva convinto anche i detrattori dei film che vanno da La minaccia fantasma a La vendetta dei Sith. La serie sarà ambientata otto anni dopo quest’ultima pellicola e dovrebbe quindi andare a indagare gli anni dell’esilio del maestro Jedi su Tattoine. Nei sei episodi della serie ritornerà anche Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader.

Andor (2022? - data da determinare) approfondimento Star Wars, Hayden Christensen sarà di nuovo Anakin Skywalker Un altro gradito ritorno sarà quello del ribelle Cassian Andor, il personaggio interpretato da Diego Luna in Rogue One. La nuova storia si svolgerà cinque anni prima di quella raccontata nel film e nel cast saranno inclusi attori di primissimo piano come Stellan Skarsgård e Forest Whitaker (di nuovo nei panni di Saw Gerrera).

Star Wars – The Bad Batch 2 (2022 - data da determinare) Via libera alla seconda stagione della serie tv animata che racconta le gesta della Clone Force 99, il gruppo di clone trooper d’elite a cui vengono affibbiate le missioni più pericolose.

Ahsoka (data da determinare) Oltre a The Book of Boba Fett, The Mandalorian ha partorito un altro spin off, questa volta dedicato al personaggio di Ahsoka Tano, che sarà ancora interpretato da Rosario Dawson. Molto probabilmente compariranno altri personaggi visti nella serie tv di culto, anche se al momento i dettagli sullo show sono davvero pochi.

Star Wars – The Acolyte (data da determinare) Leslie Headland, co-creatrice dell'apprezzata serie tv Russian Doll, sarà la showrunner di una nuova serie al femminile targata Star Wars. Lo show, a quanto si sa, sarà un thriller ambientato nell’epoca della cosiddetta “Alta Repubblica”, circa 200 anni prima degli avvenimenti narrati nell’Episodio I.