Star Wars, Hayden Christensen sarà di nuovo Anakin Skywalker

L'attore tornerà a interpretare il personaggio della saga di cui aveva vestito i panni per tre film a cavallo tra i '90 e il 2000. Come da continuity, sarà il maestro della protagonista, interpretata da Rosario Dawson

Mai tornare due volte sul luogo del delitto, recita un vecchio adagio. Per Hayden Christensen (GUARDA LA FOTOSTORIA), il luogo del delitto è in realtà un ruolo, quello che lo ha visto incarnare Anakin Skywalker prima della sua trasformazione in Darth Vader nella seconda trilogia di Star Wars (TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAGA). Un ruolo che non lo ha fatto amare in modo particolare dai fan della saga e che a tutti gli effetti ne ha penalizzato la carriera. Ma resistere al richiamo del Lato Oscuro non è semplice, soprattutto se la tua carriera non è mai decollata e a 40 anni appena compiuti avrebbe bisogno di una bella spintarella verso l’alto.

QUALE ANAKIN SARÀ? Resta da capire che Anakin sarà e in quale epoca sarà ambientata la storia. Se fosse successiva agli eventi di The Mandalorian (in cui Ahsoka appare interpretata proprio da Rosario Dawson), collocata sulla linea temporale pochi anni dopo Il ritorno dello Jedi, Anakin dovrebbe aver già subito la trasformazione in Darth Vader ed essere già morto. In quel caso è chiaro che il ruolo di Christensen si limiterebbe a dei flashback. Se invece fosse ambientata prima di The Mandalorian, e magari prima ancora dell'epilogo di La vendetta dei Sith, allora avremmo un Anakin ancora giovane, ancora Jedi, anche se con qualche ruga in più su cui intervenire con trucco e computer grafica.