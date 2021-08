Star Wars, video ufficiale svela i 10 camei meno noti

Disney+ ha diffuso sui propri canali ufficiali un video dedicato a Star Wars che delizia i palati di tutti i fan della saga fantascientifica più famosa del mondo. Anzi no: più famosa della galassia. Si tratta di un filmato della durata di due minuti che mostra la lista dei 10 camei meno noti della saga live action. Tra le tante partecipazioni, si annovera anche quella di George Lucas stesso. Il creatore del franchise Guerre stellari compare come attore, vestendo i panni di Notluwiski Papanoia in "Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith". E anche un altro nome indissolubilmente legato a questa serie cinematografica cult è presente sul set: stiamo parlando di John Williams, il compositore delle mitiche musiche della saga. Proprio lui interpreta il personaggio di Oma Tres in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" , il film del 2019 diretto da J. J. Abrams. E sapevate che Anthony Daniels e Ahmed Best hanno recitato anche senza costumi di scena? I due attori, famosi per aver vestito i panni rispettivamente di C-3PO e Jar Jar Binks, infatti sono apparsi anche senza il loro celeberrimo costume, mostrando le proprie fattezze in alcuni cameo che il video mostra.

I Vip che hanno partecipato



Non soltanto i nomi indissolubilmente legati a Guerre Stellari hanno preso parte alla saga recitando in ruoli cameo.

D'accordo George Lucas, John Williams, Anthony Daniels, Ahmed Best e via dicendo, ma ci sono anche tantissime celebrità non intrinsecamente dentro Star Wars che hanno voluto comunque farne parte.

Trattandosi di qualcosa di stellare, le star del cinema così come quelle della musica hanno sgomitato pur di riuscire ad accaparrarsi una personale stella nella "Galaxy of Fame". Partecipare a uno dei capitoli di questo franchise storico - anzi: epico - è infatti importante tanto quanto avere una stella sulla Walk of Fame. O forse di più.



Della settima arte troviamo ad esempio Keira Knightley, come lo stesso video pubblicato da Disney+ mostra al terzo posto della classifica dei camei meno noti.



L'attrice appare nei panni della ancella Sabé in "Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma", il quarto film della saga, scritto e diretto da George Lucas e uscito nel 1999.



Anche Joseph Gordon-Levitt ha partecipato a suo modo, prestando la propria voce a Slowen Lo come cameo vocale in "Star Wars: Gli ultimi Jedi", il film del 2017 scritto e diretto da Rian Johnson, secondo capitolo della cosiddetta "trilogia sequel".



E non solo settima arte: anche le sette note impazziscono per Guerre Stellari. Sapete chi si cela sotto il costume di Engi Golba in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker"? Il cantautore Ed Sheraan. Non stiamo scherzando: guardare il video che segue per credere.