Star Wars, speciale su Boba Fett: data d'uscita

Novembre sarà un mese importante per i fan Disney, che proporrà speciali, trailer e due film in chiaro molto attesi

Il 12 novembre sarà un giorno speciale per il mondo Disney, che in questi anni è divenuto particolarmente ampio, andando a comprendere universi narrativi particolarmente amati come “Star Wars” e “Marvel”. I fan sono in attesa di annunci, trailer e poster. Qualcosa che sappia allietare la lunga attesa per i prossimi progetti presentati.

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a settembre 2021. FOTO

Inutile dire che “The Book of Boba Fett”, così come la serie “Obi-Wan Kenobi”, siano tra gli show più attesi in assoluto. Il 12 novembre vi sarà modo apprezzare nuovi titoli rilasciati in streaming, visibili anche su Sky Q e NOW Smart Stick, tra i quali uno speciale dedicato al celebre cacciatore di taglie.

È tempo che Boba Fett si ponga sotto i riflettori. È qualcosa che i fan di “Star Wars” chiedono da tempo immemore. Verrà lanciato uno speciale che andrà a celebrare le origini e l’eredità del personaggio. Un prodotto che mira a fornire le basi narrative necessarie alle nuove generazioni, così da essere certi che possano apprezzare la serie che verrà. Al tempo stesso, però, si andrà a creare un ponte tra il passato e il presente di Boba Fett, il che potrebbe tradursi in immagini e informazioni esclusive, mai rivelate prima.

La vera notizia è che, seguendo il modus operandi della Marvel, questo speciale dovrebbe anticipare di poco la serie vera e propria. È così che di solito accade con gli speciali Marvel Studios Legends. “The Book of Boba Fett” potrebbe mostrarsi in streaming tra novembre e dicembre.

Disney Plus Day, cosa aspettarsi

Il 12 novembre arriverà su Disney+ l’ultimo film Marvel giunto al cinema, “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”. Una pellicola che ha ottenuto cifre da capogiro al botteghino, soprattutto considerando le limitazioni ancora in atto. Spazio inoltre a “Jungle Cruise”, proposto in passato con accesso VIP e ora disponibile per tutti a costo zero (così come “Shang-Chi”).

Vi saranno però anche altri titoli, ecco quali: