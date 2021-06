Obi-Wan Kenobi, prime foto di Ewan McGregor sul set

Proseguono le riprese della nuova serie TV Disney dedicata al mondo di Star Wars, “Obi Wan-Kenobi”. Ewan McGregor è sul set, nuovamente nei panni del celebre maestro Jedi e per la prima volta il web ha potuto apprezzare alcuni scatti rubati. Questi sono stati pubblicato dal “Daily Mail”, che mostra l’attore con indosso l’iconico costume. Mascherina al proprio posto e, ovviamente, telo nero indosso per non diffondere troppi dettagli alla stampa e, dunque, ai fan.

Sono bastati pochi passi dal camerino al teatro di posa per essere beccato dai paparazzi. Dal telo emergono le maniche di stoffa del costume di scena, così come le calzature. È inoltre evidente il taglio di capelli che McGregor avrà sul set durante i lavori. Spazio anche per un altro membro del cast, decisamente meno coperto nella parte inferiore del corpo. Questi presenta abiti simili a quelli di Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi, cosa sappiamo

Le riprese della nuova serie TV targata Star Wars sono in corso ormai da un po’. Il lavoro si svolgerà principalmente all’interno di teatri di posa, sfruttando però una tecnologia ben differente rispetto a quella della trilogia prequel, della quale Ewan McGregor si era lamentato nei mesi scorsi.

Spazio allo StageCraft, struttura adoperata già sul set di “The Mandalorian”. Effetti visivi decisamente più realistici per il pubblico e, al tempo stesso, una certa garanzia di realismo anche per gli attori, immersi in scenari pazzeschi e non più costretti a giocare unicamente con la propria immaginazione.

Il cast coinvolto comprende anche Hayden Christensen. L’interprete del giovane Anakin tornerà a lavorare con LucasFilm. Si vocifera di un possibile incontro tra Darth Vader e Obi-Wan Kenobi, il che andrebbe a modificare un concetto di base che i fan davano per assodato da molto tempo: il primo incontro dopo gli eventi di Mustafar avviene in “Episodio IV”, quando il maestro Jedi perde la vita per mano del proprio ex padawan.

Ecco l’elenco degli attori principali coinvolti:

Ewan McGregor

Hayden Christensen

Moses Ingram

Joel Edgerton

Bonnie Piesse

Kumail Nanjiani

Indira Varma

Rupert Friend

O’Shea Jackson Jr.

Sung Kang

Simone Kessell

Benny Safdie

La trama si concentrerà sul periodo di isolamento di Obi-Wan Kenobi, chiamato a proteggere a ogni costo la vita del giovanissimo Luke Skywalker, uno dei due figli di Anakin a lui celati fin dalla nascita. Scopriremo cos’è accaduto a quel tempo e quali avventure abbia vissuto lo Jedi nel periodo più nero, quando l’Impero di Palpatine dominava incontrastato.