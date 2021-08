Jungle Cruise, annunciato il sequel con Dwayne Johnson e Emily Blunt

Il secondo capitolo del film Disney è già in lavorazione e vedrà alla regia la conferma del regista Jaume Collet-Serra

Ecco perché la casa di produzione ha scelto di confermare il secondo capitolo di quella che potrebbe rivelarsi come la prossima saga fantasy della “Maison di Topolino”. Deadline ha infatti confermato che Jungle Cruise 2 si farà e che nel cast torneranno ancora una volta il regista Jaume-Collet Serra e gli attori Dwayne Johnson ed Emily Blunt. L’annuncio è arrivato solo dopo il successo ottenuto al botteghino e, per ora, non sono trapelate ulteriori informazioni sul sequel.

Il nuovo film della Disney, Jungle Cruise , diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Dwayne Johnson (Frank Wolff) ed Emily Blunt (la dott.ssa Lily Houghton), è arrivato in tutti i cinema italiani il 28 luglio, mentre è approdato su Disney+ il 30 dello stesso mese. Sebbene il lungometraggio, che si ispira a un’attrazione di Disney World, non sia stato particolarmente apprezzato dalla critica, ha avuto un ottimo riscontro di pubblico .

Prodotto da Walt Disney Pictures, Seven Bucks Productions, Davis Entertainment, Flynn Picture Company, Zaftig Films, TGS Entertainment e scritto da Michael Green con Glenn Ficarra, John Requa, J.D. Payne e Patrick McKay, Jungle Cruise è un film di genere avventura/fantastico in cui i protagonisti principali sono Frank Wolff, capitano di un battello fluviale, e la scienziata Lily Houghton.

Jungle Cruise, The Rock festeggia il film con un video su Instagram

Jungle Cruise, cifra record al botteghino

approfondimento

Jungle Cruise, due trailer del film con Emily Blunt e Dwayne Johnson

Il nuovo film d’avventura della Walt Disney, Jungle Cruise, ha raggiunto i 100 milioni di dollari al botteghino statunitense nel weekend scorso e proprio questo dato avrebbe spinto la casa di produzione a confermare il sequel con Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Alla regia troveremo ancora una volta Jaume Collet-Serra e lo script sarà sempre affidato a Michael Serra.

Il film aveva debuttato negli USA con 35 milioni di dollari al box office e il raggiungimento dei 100 milioni di dollari sembrava essere molto lontano. L’impresa era riuscita solo a 4 altri film: F9, A Quiet Place 2, Black Widow, Godzilla vs Kong. Ma, nonostante la variante Delta che negli Stati Uniti ha causato non poche difficoltà e un aumento dei casi di Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), Jungle Cruise ha dimostrato di essere molto apprezzato dal pubblico in sala.

Dwayne Johnson, sul suo account Instagram da 266 milioni di follower, ha ringraziato gli spettatori pubblicando un divertente video ricco di spezzoni di interviste con la collega Emily Blunt. “Non è mai finita con noi due. Grazie per aver amato il nostro film e per averlo reso il più importante blockbuster per famiglie del 2021.”