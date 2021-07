"Jungle Cruise", arriva la nuova avventura Disney

Da Londra alla Amazzonia , alla ricerca di un antico albero dalle incredibili capacità curative: la dottoressa Lily parte in missione, a guidarla per la foresta pluviale lo skipper Frank, siamo agli inizi del 20esimo secolo e nulla è come appare …Ha inizio l'avventura: Jungle Cruise.

Il film che promette grande divertimento è diretto da Jaume Collet-Serra. Nel cast: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez, e tra gli altri Paul Giamatti. Questa l’occasione per incontrare i protagonisti.

Via zoom accediamo alla stanza virtuale delle interviste, l’atmosfera è rilassata, insieme pronti a rispondere alle domande Emily Blunt, che veste i panni della dottoressa Lily Houghton, e Dwayne Johnson, ovvero Frank Wolff. Alla bella attrice chiediamo di raccontarci il suo personaggio, una donna non convenzionale per i tempi, lo stereotipo di genere femminile dell’angelo del focolare poco le appartiene: “Lily è una donna anticonformista, è avventurosa, è irrefrenabile, è uno spirito libero con uno forte sentimento di speranza che porta tutti giorni con sé per non conformarsi a quelle restrizioni imposte alle donne, a quel tempo”. E continua: “Ho preso grande ispirazione da quanto fatto da Harrison Ford in Indiana Jones”.

Mentre a Dwayne, The Rock, chiediamo quanto sia importante portare al pubblico un po' di svago, in un momento così complicato, a causa dell’emergenza sanitaria:

“Questa è stata la cosa speciale nel fare un film così, un’opportunità nel nostro piccolo. Abbiamo potuto fare un film che potesse divertire le famiglie di tutto il mondo. E'basato sull’omonima attrazione, iconica nel mondo, dei parchi a tema Disney, attrazione che ha attraversato le generazioni negli anni”.

Chiude il nostro incontro Edgar Ramirez, che in Jungle Cruise è il capitano Aguirre, e non ha dubbi: “Questo è un film che invita a prendere il bambino che si ha dentro per renderlo libero di giocare e sognare, perché questa è la magia dei film, la magia Disney”.