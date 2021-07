Jungle Cruise, due trailer del film con Emily Blunt e Dwayne Johnson

Sono stati pubblicati dalla Disney i due trailer conclusivi di Jungle Cruise, che uscirà nelle sale cinematografiche il 28 luglio e sulla piattaforma di streaming Disney +, tramite accesso Vip, il 30 luglio, visibile anche su Sky Q e NOW

A due anni dal rilascio dei primi teaser trailer di Jungle Cruise, la Disney ha scelto di rivelare i trailer finali della pellicola, che arriverà nei cinema a partire dal 28 luglio e sarà disponibile su Disney + in streaming dal 30 luglio, ma solo per chi dispone di un accesso VIP. Il tutto visibile anche su Sky Q e NOW.