Jungle Cruise, The Rock festeggia il film con un video su Instagram

Successo di pubblico e critica per la nuova fatica cinematografica dell’attore statunitense. Nelle scorse ore Dwayne Johnson ( FOTO ) ha celebrato la pellicola con un video condiviso sul suo profilo Instagram che vanta più di duecentocinquantanove milioni di follower che lo rendono l’attore più seguito della piattaforma.

The Rock, il video da milioni di visualizzazioni

Uno spettacolare gioco di luci sul mastodontico Burj Khalifa, il grattacielo più alto al mondo. Nelle scorse ore The Rock ha condiviso un filmato per festeggiare la pellicola protagonista di una grafica sull’edificio in quanto la più vista degli Emirati Arabi Uniti.