Jungle Cruise: una clip e un video dietro le quinte dal film Disney

Per ingannare l'attesa aspettando l'uscita di Jungle Cruise - la pellicola che mescola avventura, commedia e azione basata sull'omonima attrazione dei parchi Walt Disney - sono state appena diffuse una clip con la scena del film e un video con la relativa featurette. Quest'ultima mostra il divertentissimo dietro le quinte, con i protagonisti intenti a girare la scena. Jungle Cruise è diretto da Jaume Collet-Serra e ha come protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Proprio loro ci accompagnano mano per mano lungo il Rio delle Amazzoni in questa nuova clip dell'attesissimo film in uscita. La pellicola uscirà il 28 luglio nei cinema e dal 30 luglio sarà disponibile in streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Q). La protagonista assoluta di questa scena è Emily Blunt, la quale deve guadare il fiume con non poche difficoltà di sorta... Già da queste immagini si capisce chiaramente come azione e divertimento siano gli ingredienti principali della ricetta di intrattenimento di Jungle Cruise. Del resto esattamente come accade per l'omonima attrazione dei parchi divertimento targati Disney!

Il film



Oltre ai protagonisti principali, che sono Dwayne Johnson ed Emily Blunt, nel cast di Jungle Cruise troviamo anche Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons e Paul Giamatti.



"Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo", recita la sinossi ufficiale del film.



Nell'attesa di godercelo in sala o in streaming, accontentiamoci per ora della clip con le immagini inedite che potete vedere nel video in testa questo articolo e del divertente behind the scene che vi proponiamo di seguito.