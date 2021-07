Jungle Cruise, la prima clip video con Dwayne Johnson ed Emily Blunt

Walt Disney Studios ha diffuso pochi secondi di anteprima per immergerci nelle atmosfere spericolate lungo il Rio delle Amazzoni del film ispirato alla celebre attrazione di Disneyland Condividi:

Manca poco per il giro di giostra sullo schermo più pazzo dell'anno. Walt Disney Studios invita tutti gli appassionati a partecipare all'avventura di “Jungle Cruise”, attrazione famosa del parco divertimenti Disneyland californiano approdata sullo schermo grazie al lungometraggio diretto da Jaume Collet-Serra. Protagonisti dei questa folle corsa gli attori Dwayne “The Rock” Johnson ed Emily Blunt che promettono una prestazione eccezionale, come mostra la clip di anteprima di pochi secondi rilasciata.

Dal parco divertimenti allo schermo approfondimento I migliori film in uscita a luglio e dove vederli. FOTO Un'esploratrice impavida e spericolata che promette di rubare il cuore dei fan: Emily Blunt è Dr. Lily Houghton, una scienziata che parte dall'Inghilterra alla volta del Rio delle Amazzoni per scovare un albero dalle eccezionali capacità curative in grado di cambiare per sempre il corso della medicina: il leggendario Albero della Vita. Come per ogni esplorazione che si rispetti, la protagonista avrà bisogno di una recluta, suo fratello McGregor (interpretato dall'attore Jack Whitehall), che l'accompagna nella missione. Ai due si aggiunge Frank (l'attore Dwayne Johnson), il capitano del battello con cui il trio si addentrerà nella foresta pluviale.

Da qui le vicende cominceranno a correre e svilupparsi in un turbinio di colpi di scena e battaglie di ogni tipo, contro creature feroci e mostri spaventosi, attraverso una serie di sfide incredibili che proiettano questo titolo direttamente tra i grandi classici d'avventura.

approfondimento Jungle Cruise, nuovo trailer del film con Emily Blunt e Dwayne Johnson Film per famiglie, “Jungle Cruise” promette di tenere incollati allo schermo sia i piccoli che i grandi. Il film sarà proiettato in anteprima il 26 luglio all'interno della cinquantesima edizione del Festival di Giffoni; nelle altre sale arriverà invece il 28 luglio. Dal 30 luglio sarà disponibile anche da casa con VIP Access sulla piattaforma Disney+, visibile anche con Sky Q e NOW.