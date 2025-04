Sarah Toscano e Carl Brave lanciano il duetto Perfect

Il rapper ha appena pubblicato il nuovo album Notti brave amarcord: “In questo momento in cui tutto dura un soffio, corre e passa veloce, ho voluto fare una cosa fuori ritmo che va per la sua strada e ad un tempo tutto suo"

carl brave e sarah toscano, il duetto perfect

A fine aprile il rapper ha pubblicato il nuovo album Notti brave amarcord raccontando: “È un nuovo inizio per me. Vi chiedo di dargli più ascolti, di soffermarvi sulle parole e sulle atmosfere”. Carl Brave ha proseguito: “In questo momento in cui tutto dura un soffio, corre e passa veloce, ho voluto fare una cosa fuori ritmo che va per la sua strada e ad un tempo tutto suo. Grazie a chi mi supporta da sempre”.