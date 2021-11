The Book of Boba Fett, il trailer della serie Star Wars

The Book of Boba Fett, il nuovo spin-off di Lucasfilm e Disney incentrato sul celebre cacciatore di taglie dell’universo di Star Wars. La serie farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 29 dicembre e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

The Book of Boba Fett , rappresenta l’ennesima espansione dell’universo di Star Wars. Annunciato al termine della seconda stagione di The Mandalorian (di cui sarà una serie spin-off), questo nuovo prodotto della Lucasfilm arriverà su Disney+ il prossimo 29 dicembre e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . Inutile dire che tutti i fan del celebre franchise non stanno più nella pelle, soprattutto dopo aver visionato il primo trailer ufficiale rilasciato lunedì 1 novembre.

Trattandosi di una serie spin-off di quest’ultima, sembra che anche The Book of Boba Fett sarà ambientata nella medesima linea temporale e, ovviamente, nello stesso universo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più iconici del cinema di fantascienza.

Sul piccolo schermo vedremo Tamuera Morrison, nei panni del celebre Boba Fett, cacciatore di taglie apparso a più riprese nella serie “regolare”; al suo fianco vedremo anche Ming-Na Wen che tornerà nei panni di Fennec Shand , la mercenaria interstellare conosciuta in The Mandalorian.

La trama di The Book of Boba Fett

Come ben sapranno gli appassionati dell’universo di Star Wars, Boba Fett è il leggendario cacciatore di taglie che abbiamo conosciuto nella trilogia originale. Il personaggio è poi tornato in scena in Episodio III: L’attacco dei cloni e, successivamente, in Star Wars: The Clone Wars.

Di recente ha fatto la sua comparsa anche in The Mandalorian e, anche se le voci di uno spin-off, erano nell’aria da diverso tempo, nessuno avrebbe mai creduto che il progetto si sarebbe concretizzato in un tempo così breve.

Da quello che sappiamo, sembra che in The Book of Boba Fett vedremo il leggendario cacciatore di taglie e la mercenaria Fennec Shand di ritorno da Tatooine per prendere il possesso del territorio controllato da Jabba the Hutt e dal suo impero criminale; anche qui probabilmente troveremo qualche volto noto della trilogia originale di Star Wars che, a sorpresa, potrebbe fare il suo ritorno sul piccolo schermo, magari con qualche aiutino da parte della computer grafica.

Star Wars: un universo in continua espansione

The Book of Boba Fett è l’ennesima prova tangibile che Lucasfilm e Disney vogliano espandere in maniera sempre più capillare lo straordinario universo di Star Wars.

Dopo la nuova trilogia uscita pochi anni fa, le Clone Wars e The Mandalorian, sembra che la casa produttrice voglia focalizzarsi ulteriormente su alcuni dei personaggi che più hanno caratterizzato “la galassia lontana, lontana”. Quindi oltre alle novità in arrivo su Obi-Wan Kenobi la scelta di Boba Fett è stata, praticamente, inevitabile dato il successo del celebre cacciatore di taglie.

Nel tempo, infatti, Boba Fett è diventato un cult del popolare franchise, al punto da essere riconosciuto da Empire come uno dei migliori personaggi cinematografici di sempre oltre che l’ottavo miglior “protagonista” di Star Wars.

Se teniamo conto anche dei molti tributi fatti al cacciatore di taglie da altri prodotti televisivi, non stupisce affatto la decisione di Disney e Lucasfilm che optare per una serie dedicata a 360° sulla sua storia.