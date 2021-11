Le migliori serie TV da vedere a novembre 2021. FOTO

8/19 ©Showtime

Yellowjackets (Sky): dal 17 novembre. Genere: Survival Drama. Trama: Anni ‘90. Le giovani giocatrici di una squadra di calcio femminile sopravvivono per miracolo a un terribile incidente aereo e si ritrovano da sole nella natura selvaggia dell’Ontario per svariati mesi. La speranza cede presto il posto alla disperazione, e le ragazze, ormai divise in veri e propri clan, si ritrovano a lottare senza pietà per la sopravvivenza. Nel presente, 25 anni dopo, ritroviamo alcune delle sopravvissute