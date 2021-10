Narcos: Messico 3, il trailer della terza stagione

In in arrivo l’ultima stagione del celebre spin-off di Narcos. Si chiude così una delle serie più apprezzate degli ultimi anni

Narcos: Messico , la celebre serie di Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, tornerà per una terza e ultima stagione.

approfondimento

Narcos: Messico, teaser della terza stagione

Con queste ultime puntate potrebbe giungere a conclusione uno dei prodotti più interessanti degli ultimi anni che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo portando in scena le vite (romanzate) dei massimi esponenti del narcotraffico come Pablo Escobar ed El Chapo. Ovviamente hanno fatto la loro comparsa sul piccolo schermo anche le donne e gli uomini impegnati nella lotta al traffico di droga, nell’estremo tentativo di non celebrare solo i “cattivi” ma di focalizzare l’attenzione anche su chi da decenni combatte contro queste organizzazioni internazionali.

Dai primi rumors in rete, dato il grandissimo successo della serie, produttori e sceneggiatori vorrebbero portare avanti il progetto, magari con diversi spin-off ambientati in altre nazioni, per continuare a raccontare al mondo del traffico illegale di droga. Non ci sono ancora conferme al riguardo ma con buona possibilità Netflix potrebbe annunciare qualcosa già dopo l’uscita ufficiale della terza stagione di Narcos: Messico.